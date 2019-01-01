Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olympiakos'a boyun eğen Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılım hakkı elde etti.
J Grubu'nda yer alan turuncu lacivertli ekibin rakipleri Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger oldu.
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarını, geçtiğimiz sezon olduğu gibi 2019/2020'de de beIN Sports ekranlarından takip edebilirsiniz.
Müsabakaları internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Connect hesabı bulunması gerekmektedir.
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?
Temsilcimizin maç programı aşağıdaki gibi oluştu:
|Tarih & Saat
|Maç
|19 Eylül Perşembe | 22:00
|Roma - Başakşehir
|3 Ekim Perşembe | 19:55
|Başakşehir - Borussia Mönchengladbach
|24 Ekim Perşembe | 19:55
|Başakşehir - Wolfsberger
|7 Kasım Perşembe | 23:00
|Wolfsberger - Başakşehir
|28 Kasım Peşembe | 20:55
|Başakşehir - Roma
|12 Aralık Perşembe | 23:00
|Borussia Mönchengladbach - Başakşehir