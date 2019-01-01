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Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Turuncu lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Temsilcimizin maç programı ve daha fazlası burada...

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olympiakos'a boyun eğen Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılım hakkı elde etti.

J Grubu'nda yer alan turuncu lacivertli ekibin rakipleri Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger oldu.

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Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarını, geçtiğimiz sezon olduğu gibi 2019/2020'de de beIN Sports ekranlarından takip edebilirsiniz.

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Müsabakaları internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Connect hesabı bulunması gerekmektedir.

Başakşehir'in  UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

Temsilcimizin maç programı aşağıdaki gibi oluştu:

Tarih & Saat Maç
19 Eylül Perşembe | 22:00 Roma - Başakşehir
3 Ekim Perşembe | 19:55 Başakşehir - Borussia Mönchengladbach
24 Ekim Perşembe | 19:55 Başakşehir - Wolfsberger
7 Kasım Perşembe | 23:00 Wolfsberger - Başakşehir
28 Kasım Peşembe | 20:55 Başakşehir - Roma
12 Aralık Perşembe | 23:00 Borussia Mönchengladbach - Başakşehir
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