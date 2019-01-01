Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Galatasaray ne kadar para kazanacak?

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundaki vedasıyla birlikte turnuvada kalan tek temsilcimiz olan Galatasaray ne kadar para kazanacak?

İstanbul Futbol Kulübü, Şampiyonlar Ligi macerasına 3. ön eleme turunda veda etti.

Turuncu lacivertli takım, Yunan ekip Olympiakos'a 1-0 ve 2-0'lık skorlarla boyun eğdi.

2018-19 sezonunda olduğu gibi 2019-20 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden tek Türk takımı olan 'ın kasası dolacak.

Başakşehir gruplara kalmayı başaramazsa Galatasaray ne kadar para kazanacak?

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılamaması, yayın hakkı gelirleri açısından Galatasaray'ı yakından ilgilendiriyor.

Başakşehir'in vedasının ardından Galatasaray, yayın gelirinin yüzde doksanını tek başına kasasına koydu.

Galatasaray geçtiğimiz sezon bu kalemden 8.5 milyon euro kazanmıştı

UEFA bu sezon kulüplere toplam 292 milyon euro yayın geliri ödeyecek. Galatasaray'ın da bu sezon buradan alacağı pay artacak.

Diğer gelir kalemleri

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 32 takımın tamamına 15 milyon 250 bin euro dağıtılıyor. Ayrıca takımların her galibiyeti için 2 milyon 700 bin euro, her beraberliği için ise 900 bin euro ödeme yapılıyor.

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Bunun yanında UEFA, dağıtılan ödüllerin bir bölümünde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre kulüplere ödenen Pazarlama Havuz gelirlerinin payı azaltılırken Takım Katsayısı Reytingi 'ne göre yeni bir dağıtım modeli oluşturuldu. Bu modelde ise takımlar, son on yıldaki Avrupa puanlarına göre sıralanacak. İlk sıradaki takımın 32 pay, son sıradaki takımın 1 pay alacağı sistemde kulüplere her bir pay için 1 milyon 108 bin euro ödenecek. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan 32 takım arasında 26. sırada yer alan Galatasaray, bu kalemden 7 milyon 756 bin euro gelir elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 'ün Dinamo Kiev'i, LASK Linz'in 'i ve Krasnodar'ın 'yu elemesinin ardından, sarı kırmızılı takım elde edeceği gelire 3 milyon 324 bin euro daha ekledi.