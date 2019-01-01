Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.
3. ön eleme turunda Olympiakos ile karşılaşacak olan Başakşehir, Yunan ekibini elemesi halinde grup aşamaları öncesi son eleme turu olan play-off turunda Krasnodar - Porto eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.
Başakşehir, 3. ön eleme turunda Olympiakos ile oynayacağı ilk maçı 7 Ağustos Çarşamba günü sahasında yapacak. Rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos Salı günü oynanacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:
Şampiyonlar yolu:
- Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Maribor (Slovenya)/Rosenborg (Norveç)
- Cluj (Romanya)/Celtic (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya)
- Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)/Kopenhag (Danimarka)
- APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)/Karabağ (Azerbaycan) - PAOK (Yunanistan)/Ajax (Hollanda)
Lig yolu:
- Basel (İsviçre)/LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)/Dinamo Kiev (Ukrayna)
- Medipol Başakşehir/Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya)/Porto (Portekiz)