Şampiyonlar Ligi

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

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Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olympiakos'u elemesi halinde Krasnodar - Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.

3. ön eleme turunda Olympiakos ile karşılaşacak olan Başakşehir, Yunan ekibini elemesi halinde grup aşamaları öncesi son eleme turu olan play-off turunda Krasnodar - Porto eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. 

Başakşehir, 3. ön eleme turunda Olympiakos ile oynayacağı ilk maçı 7 Ağustos Çarşamba günü sahasında yapacak. Rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos Salı günü oynanacak. 

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Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu:

  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Maribor (Slovenya)/Rosenborg (Norveç)
  • Cluj (Romanya)/Celtic (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya)
  • Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)/Kopenhag (Danimarka)
  • APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)/Karabağ (Azerbaycan) - PAOK (Yunanistan)/Ajax (Hollanda)

Lig yolu:

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