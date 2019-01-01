Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olympiakos'u elemesi halinde Krasnodar - Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.

3. ön eleme turunda Olympiakos ile karşılaşacak olan , Yunan ekibini elemesi halinde grup aşamaları öncesi son eleme turu olan play-off turunda Krasnodar - eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Başakşehir, 3. ön eleme turunda Olympiakos ile oynayacağı ilk maçı 7 Ağustos Çarşamba günü sahasında yapacak. Rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos Salı günü oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu:

Dinamo Zagreb ( )/Ferencvaros (Macaristan) - Maribor (Slovenya)/Rosenborg (Norveç)

Cluj (Romanya)/ (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya)

(İsviçre) - Kızılyıldız ( )/Kopenhag ( )

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)/Karabağ (Azerbaycan) - PAOK (Yunanistan)/ ( )

Lig yolu: