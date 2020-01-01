Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda H Grubu'nda mücadele edecek Başakşehir'in fikstürü belli oldu. Detaylar haberimizde...

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, H Grubu'nda Paris St. Germain ( ), (İngiltere) ve ( ) ile karşılaşacak , ilk maçını 20 Ekim Salı günü Almanya deplasmanında oynayacak.

İlk iki sırayı alacak takımların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edeceği grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.

Başakşehir'in grup maçları beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Maç programı ise şöyle:

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