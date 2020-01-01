Şampiyonlar Ligi

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü

Goal Türkiye
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Edin Visca Demba Ba Enzo Crivelli Basaksehir
AA
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda H Grubu'nda mücadele edecek Başakşehir'in fikstürü belli oldu. Detaylar haberimizde...

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, H Grubu'nda Paris St. Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve RB Leipzig (Almanya) ile karşılaşacak Başakşehir, ilk maçını 20 Ekim Salı günü Almanya deplasmanında oynayacak.

İlk iki sırayı alacak takımların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edeceği grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.

Başakşehir'in grup maçları beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Maç programı ise şöyle:

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    RAKİP TARİH SAAT
    RB Leipzig (D) 20 Ekim Salı 22:00
    Paris St. Germain 28 Ekim Çarşamba 20:55
    Manchester United 4 Kasım Çarşamba 20:55
    Manchester United (D) 24 Kasım Salı 23:00
    RB Leipzig 2 Aralık Çarşamba 20:55
    Paris St. Germain (D) 8 Aralık Salı 23:00

     

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