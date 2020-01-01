Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü
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AA
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, H Grubu'nda Paris St. Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve RB Leipzig (Almanya) ile karşılaşacak Başakşehir, ilk maçını 20 Ekim Salı günü Almanya deplasmanında oynayacak.
İlk iki sırayı alacak takımların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edeceği grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.
Başakşehir'in grup maçları beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Maç programı ise şöyle:
|RAKİP
|TARİH
|SAAT
|RB Leipzig (D)
|20 Ekim Salı
|22:00
|Paris St. Germain
|28 Ekim Çarşamba
|20:55
|Manchester United
|4 Kasım Çarşamba
|20:55
|Manchester United (D)
|24 Kasım Salı
|23:00
|RB Leipzig
|2 Aralık Çarşamba
|20:55
|Paris St. Germain (D)
|8 Aralık Salı
|23:00