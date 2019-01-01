Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi elemelerindeki rakibi belli oldu

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine 3. turdan katılacak olan 'in muhtemel rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu.

Başakşehir, 3. ön eleme turunda - Olympiakos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

3. ön eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş maçları ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Temsilcimiz muhtemel rakibiyle ilk maçını sahasında, rövanş maçını ise deplasmanda oynayacak.

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Turuncu lacivertli ekip, 3. ön eleme turunda rakibini elemesi halinde grup aşamaları öncesi son eleme turu olan play-off turuna yükselecek. Elenmesi halinde ise yoluna UEFA gruplarından devam edecek.