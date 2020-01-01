Başakşehir'in Manchester United galibiyetinin İngiliz basınındaki yankıları

İngiltere'deki gazeteler, Başakşehir'in tarihindeki en iyi galibiyetini aldığını belirtirken Manchester United'ı yerden yere vurdular.

, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Premier Lig devi 'ı 2-1 mağlup etti ve bu turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Okan Buruk'un ekibine zaferi getiren goller Demba Ba ve Edin Visca'dan gelirken United'ın tek sayısını Anthony Martial kaydetti.

Karşılaşmanın ardından İngiltere'nin ünlü gazeteleri Manchester United'ı yerden yere vururlarken özellikle takımın savunmadaki "komik" hatalarına vurgu yaptılar.

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İşte öne çıkan yorumlar...

The Guardian: United’ın komik hatalarıyla dolu maçta Demba Ba, Başakşehir’e galibiyeti getirdi

"Başakşehir bu turnuvaya ilk kez katılıyor ve Ole Gunnar Solskjaer’in takımıyla karşılaşmadan önce ne gol atabilmişler ne de puan alabilmişlerdi. Ama devre olmadan iki inanılmaz hata Başakşehir’e golleri getirdi ve United gruptaki ilk yenilgisini aldı."

The Times: Manchester United, U-10 oyuncularını utandıracak hatalarla kaybetti

"İstanbul’dan Manchester’a seyahat, Avrupa futbolu standartlarında uzun bir yolculuk. Hele ki böyle bir yolculuktan sonra daha da uzun olmuştur. Dolayısıyla Manchester United’lı futbolcuların bu uzun seyahatte bir kitap okumaları akıllıca olurdu. Mesela ‘Yeni Başlayanlar İçin Futbol” adında bir kitap."

Daily Mail: Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi’ne ilk kez katılan Başakşehir’e ilk yarıda yedikleri iki dikkatsiz golle yenilirken ’nin eski oyuncusu Demba Ba golünü attı

"Akıllarında ne vardı? Ne düşünüyorlardı? Nasıl bu kadar fazla sayıda elit futbolcu bir anda rakip takımın forvetini unutabilir? Bir kere de değil."

Daily Mirror: Manchester United, Başakşehir’e 2-1 kaybederken Solskjaer’in üzerindeki baskı artıyor

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"Ba ilk golde bu kadar özgür bir şekilde kaleye gideceğini hayal bile etmemiştir. Senegalli futbolcu 35 yaşındaki bacaklarıyla Matic’ten kaçtı. Matic 32 yaşında ama 62 gibi görünüyor. Ba’yı kovalarken Boğaz’ın suları içinde hareket etmeye çalışıyor gibiydi."

The Telegraph: Manchester United, acınası savunmasının bedelini ödedi

"Başakşehir’in 30 yıllık tarihinin en iyi galibiyetini alması, Ole Gunnar Solskjaer’in ihtiyacı olan son şeydi."