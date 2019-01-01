Avrupa Ligi

Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

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Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan İstanbul Başakşehir'in muhtemel rakiplerinden bir kısmı belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Olympikos'a elenen İstanbul Başakşehir, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde direkt gruplardan devam edecek. Turuncu lacivertlilerin muhtemel rakiplerinin 22'si belli olurken diğer ekipler, 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak maçlarda tur atlayanlar ve Şampiyonlar Ligi play off'undan elenen ekipler olacak.

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

 

UEFA kulüpler sıralamasında 10.500 puanı bulunan Başakşehir'in şu anki muhtemel rakipleri şu takımlar;

Editörün Seçtikleri

104.000 Sevilla

101.000 Arsenal

93.000 Porto

81.000 Roma

78.000 Manchester United

65.000 Dynamo Kyiv

54.500 Basel

50.000 Sporting CP

48.000 CSKA Moskva

40.000 Wolfsburg

37.000 Lazio

34.500 Krasnodar

29.000 Borussia Mönchengladbach

27.500 Young Boys

23.000 Saint Etienne

20.713 Getafe

17.500 Standard Liege

11.699 Rennes

11.500 Rosenborg

7.780 Olexandriya

6.250 Wolfsberg

6.000 Lugano

*Başakşehir, bir diğer Türk takımı olan Beşiktaş ile statü gereği Avrupa Ligi gruplarında eşleşmeyecek. Keza, Trabzonspor da tur atlayıp Avrupa Ligi'ne gelirse o da Başakşehir ile aynı grupta olmayacak.

Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Başakşehir'in diğer rakiplerinin belirleneceği maçlar ise şöyle;

Ajax - APOEL Nicosia  

Club Brugge - LASK Linz

Slavia Prag - CFR Cluj

Qarabağ Ağdam - Linfield FC  

Riga FC - FC Copenhagen

Zorya Luhansk - Espanyol  

Bnei Yehuda - Malmö FF  

BATE Borisov - FC Astana

Apollon Limassol - PSV Eindhoven

AIK- Celtic

PAOK - Slovan Bratislava

Molde - Partizan Belgrade

Spartak Moscow - Sporting Braga

Hapoel Beer Sheva - Feyenoord

Trabzonspor - AEK Atina

Royal Antwerp - AZ Alkmaar

Ferencvaros - Suduva

Rijeka - Gent

F91 Dudelange - FC Ararat-Armenia

Maribor - Ludogorets Razgrad

Eintracht Frankfurt - RC Strasbourg

Rangers - Legia Warszawa

Wolverhampton - Torino

Vitoria Guimaraes - FCSB

Avrupa kardenesi zayıf

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında şimdiye dek 20. maça çıktı Bu mücadelelerde sadece 3 kez kazanan Başakşehir, 10 mağlubiyet 7 de beraberlik elde etti. 

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Söz konusu maçlarda 19 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 28 gole engel olamadı.

Başakşehir Avrupa Ligi gruplarına nasıl kaldı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi elemeleri vizesi almıştı. Turuncu lacivertliler eleme turunda karşılaştığı Olympiakos'a 1-0 ve 2-0'lık skorlarla yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

Geçmiş statülerde Şampiyonlar Ligi'nden elenen ekipler Avrupa Ligi play off turuna kalıyordu. Ancak yeni statüye göre Başakşehir direkt olarak Avrupa Ligi'ne gitme hakkı elde etti.

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