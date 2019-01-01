Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi'nde Olympikos'a elenen İstanbul Başakşehir, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde direkt gruplardan devam edecek. Turuncu lacivertlilerin muhtemel rakiplerinin 22'si belli olurken diğer ekipler, 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak maçlarda tur atlayanlar ve Şampiyonlar Ligi play off'undan elenen ekipler olacak.
Başakşehir'in muhtemel rakipleri
UEFA kulüpler sıralamasında 10.500 puanı bulunan Başakşehir'in şu anki muhtemel rakipleri şu takımlar;
104.000 Sevilla
101.000 Arsenal
93.000 Porto
81.000 Roma
78.000 Manchester United
65.000 Dynamo Kyiv
54.500 Basel
50.000 Sporting CP
48.000 CSKA Moskva
40.000 Wolfsburg
37.000 Lazio
34.500 Krasnodar
29.000 Borussia Mönchengladbach
27.500 Young Boys
23.000 Saint Etienne
20.713 Getafe
17.500 Standard Liege
11.699 Rennes
11.500 Rosenborg
7.780 Olexandriya
6.250 Wolfsberg
6.000 Lugano
*Başakşehir, bir diğer Türk takımı olan Beşiktaş ile statü gereği Avrupa Ligi gruplarında eşleşmeyecek. Keza, Trabzonspor da tur atlayıp Avrupa Ligi'ne gelirse o da Başakşehir ile aynı grupta olmayacak.
Başakşehir'in diğer rakiplerinin belirleneceği maçlar ise şöyle;
Ajax - APOEL Nicosia
Club Brugge - LASK Linz
Slavia Prag - CFR Cluj
Qarabağ Ağdam - Linfield FC
Riga FC - FC Copenhagen
Zorya Luhansk - Espanyol
Bnei Yehuda - Malmö FF
BATE Borisov - FC Astana
Apollon Limassol - PSV Eindhoven
AIK- Celtic
PAOK - Slovan Bratislava
Molde - Partizan Belgrade
Spartak Moscow - Sporting Braga
Hapoel Beer Sheva - Feyenoord
Trabzonspor - AEK Atina
Royal Antwerp - AZ Alkmaar
Ferencvaros - Suduva
Rijeka - Gent
F91 Dudelange - FC Ararat-Armenia
Maribor - Ludogorets Razgrad
Eintracht Frankfurt - RC Strasbourg
Rangers - Legia Warszawa
Wolverhampton - Torino
Vitoria Guimaraes - FCSB
Avrupa kardenesi zayıf
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında şimdiye dek 20. maça çıktı Bu mücadelelerde sadece 3 kez kazanan Başakşehir, 10 mağlubiyet 7 de beraberlik elde etti.
Söz konusu maçlarda 19 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 28 gole engel olamadı.
Başakşehir Avrupa Ligi gruplarına nasıl kaldı
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi elemeleri vizesi almıştı. Turuncu lacivertliler eleme turunda karşılaştığı Olympiakos'a 1-0 ve 2-0'lık skorlarla yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.
Geçmiş statülerde Şampiyonlar Ligi'nden elenen ekipler Avrupa Ligi play off turuna kalıyordu. Ancak yeni statüye göre Başakşehir direkt olarak Avrupa Ligi'ne gitme hakkı elde etti.