Başakşehir'in 2020-2021 sezonu transferleri: Gelenler - Gidenler
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ibfk.com.tr
Süper Lig'de 2019-20 sezonu şampiyonlukla tamamlayarak tarih yazan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Medipol Başakşehir, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Başakşehir hangi oyuncuları transfer etti?
|OYUNCU
|ESKİ TAKMI
|BONSERVİS
|Berkay Özcan
|Hamburg
|2.500.000 €
|Hasan Ali Kaldırım
|Fenerbahçe
|Bedelsiz
Başakşehir'den hangi oyuncular ayrıldı?
|OYUNCU
|BONSERVİS
|Eljero Elia
|Serbest kaldı
|Gael Clichy
|Serbest kaldı
|Robinho
|Serbest kaldı
|Gökhan İnler
|Serbest kaldı
|Martin Skrtel
|Serbest kaldı
|Furkan Soyalp
|Kiralık