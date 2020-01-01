Süper Lig

Başakşehir'in 2020-2021 sezonu transferleri: Gelenler - Gidenler

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Hasan Ali Kaldırım Başakşehir 08082020
ibfk.com.tr
Medipol Başakşehir 2020-2021 sezonu için hangi oyuncuları transfer etti? Hangi isimlerle ile yollar ayrıldı?

Süper Lig'de 2019-20 sezonu şampiyonlukla tamamlayarak tarih yazan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Medipol Başakşehir, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Başakşehir hangi oyuncuları transfer etti?

OYUNCU ESKİ TAKMI BONSERVİS
Berkay Özcan Hamburg 2.500.000 €
Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe Bedelsiz

Başakşehir'den hangi oyuncular ayrıldı?

OYUNCU BONSERVİS
Eljero Elia Serbest kaldı
Gael Clichy Serbest kaldı
Robinho Serbest kaldı
Gökhan İnler Serbest kaldı
Martin Skrtel Serbest kaldı
Furkan Soyalp Kiralık

 

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