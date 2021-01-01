Başakşehir'den ayrılan Demba Ba: Aykut Kocaman bana verdiği sözü tutmadı!

Fenerbahçe maçında kadroya alınmayan ve sonrasında sözleşmesi feshedilen Demba Ba, suskunluğunu bozdu.

Başakşehir'in geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta önemli bir rol oynayan ancak bu sezon beklentilerin uzağında kalmasının ardından sözleşmesi feshedilen Demba Ba sessizliğini bozdu.

İngiliz basınından Sky Sports'a konuşan Senegalli golcü ayrılığının ardından polemikleri beraberinde getiren sır perdesini de aralamış oldu.

Demba Ba ne söyledi?

Başakşehir'de Okan Buruk'un yerine göreve gelen Aykut Kocaman ile olan ilişkisine değinen Demba Ba, Kocaman'ın kendisine verdiği sözü tutmadığını söyledi:

"Yönetim teknik direktörün sezonun geri kalanında beni pek fazla oynatmayacağını söyledi ve kariyerime olan saygılarından ötürü kontratımı erken sonlandırmaya karar verdiler.

"Sözleşmenin sona erdirilmesinden birkaç hafta önce Aykut Kocaman ile ofisinde bir araya geldik ve bana performansımdan memnun olmadığını söyledi.

"Ona vücut dilini beğenmediğimi söyledim ama sonrasında her şey yolundaydı. Bana topla ilişkisi nispeten daha iyi oyuncularla oynamaya çalışacağını ve yeni dönemde ilk 11'de yer alacağımı söylemişti.

"Sonrasında Fenerbahçe karşısında kadroya alınmadığımda çok şaşırdım çünkü yaptığımız konuşma bu şekilde değildi."

"Mesele oruç olmamalı"

Aykut Kocaman'ın kendisini oynatmamasının nedeninin oruç tutması olduğu yönündeki iddiaları da değerlendiren golcü oyuncu buna inanmak istemediğini söyledi:

"Söylentilerin doğru olduğuna inanmıyorum çünkü takımda oruç tutan ve oynamaya devam eden başka oyuncular var.

"Ama Ramazan gelmeden önce oruç tutacağım için oynayamayacağımı söyleyen arkadaşlarım da olmuştu."

Yeni takımı netleşmedi

Kariyerinin son bölümünde hangi takımın formasını giyeceğine henüz karar vermediğini söyleyen Demba Ba, başarılarla dolu futbol hayatını güzel bir şekilde noktalamak istediğini belirtti:

"Son birkaç yıldır futbolun her zamanki neşesini kaybetmesine neden olan birkaç durum oldu ancak ben futboldan keyif almaya devam etmek istiyorum.

"İngiltere seçeneklerimden biri olabilir. Herhangi bir ülkede sıkışıp kalmak istemiyorum. Neler olacağını ve nerede devam edeceğimi zamanla göreceğiz. Kendim ve ailem için en iyi kararı vereceğim."

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