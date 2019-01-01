Başakşehir - Wolfsberger maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (24 Ekim 2019)

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Wolfsberger karşısında ilk galibiyetini arayacak.

UEFA J Grubu üçüncü maçında , Wolfsberger'i konuk edecek.

Okan Buruk'un öğrencileri önceki iki maçında bir puanda kaldı. Wolfsberger ise 4 puan toplamayı başardı.

24 Ekim Perşembe günü saat 19:55'te başlayacak olan mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak.

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