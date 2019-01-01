Avrupa Ligi

Başakşehir - Wolfsberger maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (24 Ekim 2019)

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AA
Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Wolfsberger karşısında ilk galibiyetini arayacak.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Başakşehir, Wolfsberger'i konuk edecek.

Okan Buruk'un öğrencileri önceki iki maçında bir puanda kaldı. Wolfsberger ise 4 puan toplamayı başardı.

24 Ekim Perşembe günü saat 19:55'te başlayacak olan mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak.

Editörün Seçtikleri

Opta istatistikleri:

  • Başakşehir ile Wolfsberger, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya gelirken; temsilcimiz, tarihinde ilk kez bir Avusturya takımına rakip oluyor.
  • Avrupa kupalarında altı maçtır galibiyete hasret olan Başakşehir (2B 4M), bu süreçte sadece son karşılaşmada gol sevinci yaşayabildi (1-1 vs Mönchengladbach).
  • Bu sezon Avrupa arenasında çıktığı iki maçta beş gol atan ve yenilgi almayan Wolfsberger (1G 1B), daha önceki dört karşılaşmanın toplamında rakip fileleri sadece üç kez havalandırabilmişti (2G 2B).
  • 2019/20 Avrupa Lig sezonunda oynanan grup maçlarında en düşük topa sahip olma yüzdesi yakalayan takım Wolfsberger (%32.9).
  • Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Başakşehir'den (5) daha fazla gol yiyen sadece üç takım var (7; Krasnodar, CSKA Moskova ve Dudelange).
  • Avrupa Ligi gruplarında geride kalan iki haftada Astana'nın (30) ardından en fazla top kapan takım Wolfsberger (29).
  • Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Başakşehir formasıyla birden fazla isabetli şut çekebilen tek oyuncu Edin Visca (2).
  • Wolfsberger'in bu sezon Avrupa Ligi'nde attığı beş golün üçünde Michael Liendl'in doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist).

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