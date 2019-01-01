Başakşehir - Wolfsberger maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (24 Ekim 2019)
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AA
UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Başakşehir, Wolfsberger'i konuk edecek.
Okan Buruk'un öğrencileri önceki iki maçında bir puanda kaldı. Wolfsberger ise 4 puan toplamayı başardı.
24 Ekim Perşembe günü saat 19:55'te başlayacak olan mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak.
Opta istatistikleri:
- Başakşehir ile Wolfsberger, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya gelirken; temsilcimiz, tarihinde ilk kez bir Avusturya takımına rakip oluyor.
- Avrupa kupalarında altı maçtır galibiyete hasret olan Başakşehir (2B 4M), bu süreçte sadece son karşılaşmada gol sevinci yaşayabildi (1-1 vs Mönchengladbach).
- Bu sezon Avrupa arenasında çıktığı iki maçta beş gol atan ve yenilgi almayan Wolfsberger (1G 1B), daha önceki dört karşılaşmanın toplamında rakip fileleri sadece üç kez havalandırabilmişti (2G 2B).
- 2019/20 Avrupa Lig sezonunda oynanan grup maçlarında en düşük topa sahip olma yüzdesi yakalayan takım Wolfsberger (%32.9).
- Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Başakşehir'den (5) daha fazla gol yiyen sadece üç takım var (7; Krasnodar, CSKA Moskova ve Dudelange).
- Avrupa Ligi gruplarında geride kalan iki haftada Astana'nın (30) ardından en fazla top kapan takım Wolfsberger (29).
- Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Başakşehir formasıyla birden fazla isabetli şut çekebilen tek oyuncu Edin Visca (2).
- Wolfsberger'in bu sezon Avrupa Ligi'nde attığı beş golün üçünde Michael Liendl'in doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist).