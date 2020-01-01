Başakşehir ve Sivasspor'dan pozitif vaka açıklaması

Başakşehir ve Sivasspor, yaptığı açıklamada test sonuçlarında pozitif vakalara rastlandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden 'dan iki, 'den bir futbolcunun test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.

Oyuncunun izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada ise, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesisimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız evde izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.