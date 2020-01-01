Başakşehir ve Sivasspor'dan Avrupa maçlarında seyirci talebi

Başakşehir ve Sivasspor kulüpleri, Avrupa kupalarında oynayacakları maçlarda tribüne belli oranda seyirci alınabilmesi için TFF’ye başvuruda bulundu.

Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkanı Göksel Gümüşdağ, “UEFA’nın aldığı karar doğrultusunda rakiplerimiz maçlarına yüzde 30 oranında seyirci alabiliyor ancak biz alamıyoruz. Dolayısıyla bu durum Başakşehir ve için dezavantaja dönüşüyor. Bu uluslararası müsabakalara taraftar da gelmek istiyor. Bu maçlar, milli maçlar gibi önemli müsabakalar” dedi.

"Federasyona talep yazısı yolladık"

Federasyona başvuruda bulunduklarını açıklayan Gümüşdağ, “Baktığınızda - maçında da seyirci vardı ancak buradaki Türkiye - maçında maalesef seyirci olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu’na bir talep yazısı yolladık. Sivasspor Başkanı Mecnun Bey (Otyakmaz) de bir yazı yazdı. Federasyon da bunu değerlendireceğini bize bildirdi” diye konuştu.

"Belki pilot uygulama olur"

Gümüşdağ, “Talebimiz Şampiyonlar Ligi ve ’nde oynayacağımız maçlarda rakiplerimiz gibi stadyuma belli oranda seyirci alabilmek. En azından bir pilot uygulama bizim maçlarımızda olur, arkasında da belki gelecekte Süper Lig’deki maçlarda da bu uygulamaya geçilir” ifadelerini kullandı”