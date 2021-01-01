Başakşehir - Trabzonspor finalinin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

2019-2020 Süper Lig şampiyonu Medipol ile 2019-2020 Kupası şampiyonu 'u karşı karşıya getirecek TFF Süper Kupa maçını yönetecek hakem belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre zorlu mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi olarak ise Tugay Kaan Numanoğlu atandı.

27 Ocak Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

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Ankara bölgesi hakemi olan Yaşar Kemal Uğurlu, hem kariyerinde ilk kez bir Süper Kupa maçında görev yapacak, hem de ilk defa bir Başakşehir - Trabzonspor maçı yönetecek.