Emre Belözoğlu, yeni sezondaki hedeflerini açıklarken Okan Buruk'a da desteğini dile getirdi.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir sezon başı kampı geçireceği için, A takıma yeni çıkan bir oyuncu gibi 'heyecanlı' olduğunu söyledi.

41 yaşındaki hoca, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olan eski takım arkadaşı Okan Buruk'un da 'hak ettiği yerde' olduğunu vurguladı.

2021'in ekim ayında İstanbul ekibinin başına geçen Belözoğlu, yeni sezonda üç kulvarda mücadele edecek.

Emre Belözoğlu ne söyledi?

Sezonun ilk antrenmanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belözoğlu, geçen sezonu ve önümüzdeki süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"İstediğimiz kadar puan toplayamasak da Avrupa hedefini en azından başardık. Hak edenin kazanacağı bir sezon olsun.

"Avrupa kupalarına katılmak isteyen ve sezonun sonuna kadar ilk üçte, ilk dörtte yer almak isteyen bir takım olmak istiyoruz.

"Oyun düzenine sadık, alışkanlıkları olan ve kaliteli oyunculara sahip, iyi bir takımımız var. Oyunu geliştirerek sezonu istediğimiz yerde bitireceğime dair inancımız tam.

"Teknik direktörlük kariyerimdeki ilk sezon başı kampı olacak. Ben de heyecanlıyım. Sanki altyapıdan A takıma çıkmış oyuncu gibi bir heyecan var."

Transfer konusuna da değinen 41 yaşındaki hoca, şunları söyledi:

"Aramıza katılan arkadaşlarımız oldu. Çalışmalarımız devam ediyor. En az üç oyuncu ile anlaşacağımızı ümit ediyorum.

"Ön tarafa daha yaratıcı, oyun felsefemize uygun, biraz daha üretken oyuncu arayışımız var. Görüşmelerde sona yaklaştığımız oyuncular var."

Emre Belözoğlu, Okan Buruk için ne söyledi?

Belözoğlu, Okan Buruk'un Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olmasıyla ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

"Okan Buruk benim için çok değerli ve önemli bir insan. Her şeyden önce bir ağabey. Her zaman mutlu, başarılı olmasını isterim.

Tabii ki sahaya çıktığımızda kendi camialarımız adına her şeyimizi veririz. Okan ağabeyin hak ettiği yerde olduğunu düşünüyorum. Kendisine başarılar diliyorum."