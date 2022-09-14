Belözoğlu, Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim hakında övgü dolu ifadeler kullandı.

Türk futbolunun efsane isimlerinden olan Emre Belözoğlu, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Fiorentina karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, İtalyan ekibinin çok güçlü olduğuna değinirken grubun favorisi olduklarının altını çizdi.

Genç teknik direktör, Fiorentina ile geçmişten gelen bağları olduğunu, çünkü Fatih Terim'in orda görev yaptığı sırada Türkiye'deki herkesin mor menekşeleri desteklediği vurguladı.

Emre Belözoğlu ayrıca, Fatih Terim'e büyük övgülerde bulunmayı da ihmal etmedi.

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Ne söylendi?

Emre Belözoğlu, basın toplantısında yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu:

"Fatih Terim çok değerli bir antrenör. Fiorentina'da antrenörlük yaparken Türkiye'de herkes Fiorentina'yı tutmaya başladı.

"Herkes onun gibi olmak ister. Çok severim kendisini.

"Fatih Terim, ülke futbolu için gelmiş geçmiş bence en büyük teknik direktördür."

Fiorentina hakkında ise Belözoğlu, "Gruba iyi başladık, ama Fiorentina'yı da biliyoruz. Çok güçlü bir takım.

"Çok fazla maç kazanamadılar, ancak hala onları grupta favori olarak görüyorum.

"Yarınki maç farklı, kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

AA

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Gruptaki ilk maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapan Başakşehir, Fiorentina'yı mağlup etmesi durumunda çok büyük bir başarı elde etmiş olacak.

İtalya'da alınacak bir galibiyet, temsilcimizin grubu lider bitirme ihtimalini epey güçlendirebilir.

Ayrıca Belözoğlu'nun ekibi, Süper Lig'de yenilgisiz ve gol yemeden ilerlerken büyük bir takdir alıyor.

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