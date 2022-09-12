Belözoğlu, takımına güveniyor ve işini en iyi şekilde yapacağının altını çiziyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Başakşehir, mücadeleden 1-0 üstün ayrılarak çok önemli bir galibiyet elde etti.

İstanbul ekibi, aldığı bu sonucun ardından bir maç eksiğiyle ligin ikinci sırasına yükseldi. Üst üste 3. galibiyetini alan Başakşehir, yenilgisiz yolculuğuna devam ediyor.

İstanbul ekibinin hocası, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada iyi savunma yaptıklarını kaydederken Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da oynadıklarını vurguladı.

Ne söylendi?

Maçtan sonra konuşan Emre Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sonuç özelinde mutluyuz. Beşiktaş'ın planını biliyorduk. Hazırlığını yapmıştık. Pozisyon vermedik, ama kendi hatalarımızla düzenimiz bozuldu.

"Kazanmayı alışkanlık haline getirmek güzel, fakat her sonuçtan bir ders çıkarmak gerekiyor.

"İyi savunma yaptık. Çıkışlarda rahat pozisyon üretebilecekken organizasyonumuza yakışmayan pas hataları yaptık."

AA

"Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da maç yaptık"

Belözoğlu, "Sezon başından beri Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da maç yaptık. Beşiktaş'ın büyük bir taraftar grubu var, baskı kuracaklardı.

"İyi savunduk. Kendi organizasyonumuza yakışmayan pas hatalarımız oldu. Bu da doğal, 50 bin kişi önünde oynadık."

"Beşiktaş'ın ciddi pas organizasyonu yok. Direk giden, kenara inip orta yapan bir takım. Beşiktaş da gol atabilirdi. Kazanmak ve kazanmayı alışkanlık haline getirmek güzel.

"Bu maçtan da ders çıkaracağız. Sonuna kadar yarışta olacağız.

"Uzun yıllar teknik adamlık yapabilirsem, oyuncu yetiştirmek istiyorum. Geldikten sonra oyunda gelişen futbolcularımız oldu. Yolun daha çok başı. 6 saat yoldan geldik. Bütün çocuklar elinden geleni yaptı.

“Bu düzeni, topa sahip olma oyununu isteyen takımlara baktığınızda savunma güvenliğini de üst düzey yapıyor.

"Beşiktaş birkaç pozisyona girdi. Oyunu çok fazla organizasyon üstüne kurup, kenara inmeden de direkt oyunla sizi bozabilecek bir rakip.

"Her ne olursa olsun bu düzenden vazgeçmeyeceğiz. Oyuncuların hepsi istekli arzulu. Bir gün gol yiyeceğiz ama kazanmak, oyun üstünlüğünü sağlamak daha önemli konular” dedi.

AA

"Yusuf Demir oynamalı"

Yusuf Demir'e de Emre Belözoğlu şöyle konuştu:

"kural değiştikten sonra geldiği için transferden başka, milli takımı tercih etmesinden dolayı kurala dayalı durum.

"Bir oyuncu Türk’üm ben diyorsa, bunu benliğinde hissediyorsa bence şahsi fikrim oynamalıdır. Mesut’ta belirli bir seneden önce geldiği kural.

"O yüzden Türk statüsünde oynuyor. Mesut Almanya’yı tamamen karşısına almış bir oyuncu."

"Ben işimi yapacağım"

Başakşehir'in hocası, “Beşiktaş stadında çok top oynadım, burada hep tepki gösteriyorlar. Takım geriye çekildi diye, oyun siz istemeseniz de oraya gidiyor.

"Ben 17, 18 yaşından beri bu işi yapıyorum. Hak etmediğim kadar eleştirilere, hak etmediğim sevgileri de gördüm. Sevginin de, nefretin de büyütülmesine gerek yok.

"Ben işimi yapacağım sadece. Övgüler, sevgisizlikler olacak. Herkesin bizi sevmeye gönlü de olmaz, bunu anlayışla karşılamamız gereken bir durum” diyerek sözlerini noktaladı.

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