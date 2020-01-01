Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’un şansı şampiyonlara tutmuyor

Başakşehir’i ilk kez şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, ligin diğer şampiyonlarına karşı iyi bir istatistik elde edemedi.

’i geçen sezon tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan ve İstanbul kulübünü ile Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden teknik direktör Okan Buruk’un şansı, yarıştaki rakiplerine karşı oynadığı maçlarda yaver gitmiyor.

Geçen sezonun başında İstanbul ekibinin başına geçen Buruk, aradan geçen yaklaşık 1.5 sezonda ligde şampiyonuk yaşamış diğer takımlar , Beşiktaş, ve ile toplam 12 kez karşılaştı.

Genç teknik direktör, geçtiğimiz sezon takımını 69 puanla şampiyonluğa taşırken, bu puanların sadece 10’unu rakiplerinden alabildi. Oynanan sekiz maçın ikisini kazanabilen Buruk’un öğrencileri, bu sezon daha da kötü bir performans sergiledi.

Daha fazla takım

Başakşehir, sezonun ilk 13 haftası içinde şampiyonluk rakiplerinin hepsiyle birer kez karşılaştı ama bu karşılaşmalardan sadece tek bir galibiyet çıkarabildi, diğer üç mücadeleden ise puansız ayrıldı. Buruk, sadece Trabzon’da oynanan maçta Eddie Newton’ın çalıştırdığı Trabzonspor’u İrfan Can Kahveci ve Edin Visca’nın golleriyle 2-0 geçebildi.

Okan Buruk, Başakşehir’de görev yaptığı süre içinde bu rakipleriyle toplam 12 kez karşılaştı. Bu maçlardan sadece üçünü kazanan Buruk, beşini de kaydetti. Dört maç ise beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir bu maçlarda 13 gol kaydederken, kalesinde de 18 gol yedi. Okan Buruk üç galibiyetini Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında elde ederken, Fenerbahçe ile oynadığı üç maçı da kaybetti.

Okan Buruk’un son iki sezonda rakipleriyle oynadığı maçlarda elde ettiği sonuçlar şöyle:

2019-2020 sezonu

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Başakşehir – Fenerbahçe: 1-2

Beşiktaş – Başakşehir: 1-1

Başakşehir – Trabzonspor: 2-2

Galatasaray – Başakşehir: 0-1

Fenerbahçe – Başakşehir: 2-0

Başakşehir – Beşiktaş: 1-0

Trabzonspor – Başakşehir: 1-1

Başakşehir – Galatasaray: 1-1

2020-2021 sezonu

Başakşehir – Galatasaray: 0-2

Trabzonspor – Başakşehir: 0-2

Beşiktaş – Başakşehir: 3-2

Fenerbahçe – Başakşehir: 4-1