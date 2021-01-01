Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: Kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor

Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçında kötü oynadıklarını kabul etti.

Süper Lig'in 20. hafta maçında Hes Kablo 'a 2-0 yenilen 'in teknik direktörü Okan Buruk takım kalitelerini ortaya koyamadıklarını, sahadan yenik ayrıldıklarını belirtti.

İlk yarı rakibe hiç pozisyon vermediklerini dile getiren Buruk, "Bu maçları bu sene çok yaşadık. Özellikle maçın başında topa sahip olduğumuz rakibin topu bize verdiği dönemde pozisyon üretmeye çalışırken kaptırdığımız toplar... İlk golde ayağımızdaki topu rakibe verdik. İkinci golde de aynı şekilde. İlk devre rakibe çok pozisyon vermedik ama ikinci yarı pozisyon verdik" diye konuştu.

Kayserispor'un kendilerinden daha iyi mücadele ettiğini anlatan Buruk, şunları kaydetti:

Daha fazla takım

"Oyun olarak istediğimizi yapamadık. Maç istatistikleri bizim açımızdan iyi gözükse de sadece bir tane isabetli şut attık. Kalitemizi ortaya koyamadık. Kayserispor bugün büyük bir mücadele ortaya koydu. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Rakibimizin bugün daha dirençli olduğunu gördük. Kendi kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Kendi kalitemizi ortaya koyamazsak bu tür maçlar bizim için kaçınılmaz oluyor. Bugün iyi işler yapmadık. Beni en çok üzen de bu. Tabii ki maç kazanılır, kaybedilebilir. Kötü şeyleri yaptığımız maçlar çok daha kırıcı ve üzücü oluyor. 4 gün sonra bir maçımız var. Tekrar toparlanıp işleri düzeltmeye çalışacağız."

Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu ise Başakşehir'e karşı iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Bugün ligin son şampiyonuna karşı çok iyi bir mücadele gösterdik. İyi bir maç oynadık. Fiziksel ve taktiksel açıdan çok iyiydik. Maçı kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.