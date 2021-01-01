Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'dan Beşiktaş'a övgü

Turuncu-lacivertlilerin teknik patronu, Beşiktaş'ın tutkusuna dikkat çekiyor.

Futbolda rakip teknik direktörlerden övgü almak kolay değildir. Hele böyle bir kaotik futbol ikliminde bunu yapmak da, bunu hak etmek de oldukça mühim olsa gerek.

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş maçı öncesi siyah-beyazlı takıma methiyeler düzdü.

Aykut Kocaman ne söyledi?

Beşiktaş'ın oyununu beğendiğinin altını çizen Aykut Kocaman, siyah-beyazlıların lider olmasının tesadüf olmadığını şu sözlerle anlattı:

"Beşiktaş'ta oyuncular son dönemde çok tutkulu görünüyor. Bu, futbolda kolay rastlanılan bir durum değil.

Antrenörlerin en çok istediği şeylerden biri tutkulu ve uyumlu oyunculardır. Beşiktaş, buna kısa yoldan ulaşmış görünüyor. Başarılarını tebrik etmek lazım."

Aykut Kocaman, mental güce çok önem veriyor

Tecrübeli teknik direktör, Başakşehir'in başına geçtikten sonra ilk maçı olan Galatasaray karşılaşması öncesinde takımının piskolojik durumuna değinmişti. Kocaman, Başakşehir'in mental anlamda yıprandığını ve bunun da sonuçlara yansıdığını şu sözlerle belirtmişti:

"Takımda ciddi bir mental yorgunluk var. Pandemi sonrasında şampiyonluk... Yüz yıllık kulüpleri geçebilmek, çok nadir görülen bir şeydir.

Bir doygunluk olacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç, öyle 6 maç değildir. 60 maç gibidir."

Editör yorumu

Aykut Kocaman, "Beşiktaş'ın oyuncuları çok tutkulu görünüyor" diyerek siyah-beyazlılara övgüde bulunurken aynı zamanda kendi takımına da yeni bir mesaj veriyor olabilir. Nitekim tecrübeli hocanın, Galatasaray maçından önce yaptığı saptamanın ne kadar doğru olduğunu, Başakşehir'in sonraki karşılaşmalarında daha iyi anladık.

Bazı kriz dönemlerinde tek kurtuluş yolu, kadronun çoğunluğunu değiştirmektir. Başakşehir de kış transfer döneminde bunu yaptı fakat bunu yaparken kadro kalitesinde bir düşüş yaşandığı apaçık ortada.

Bakalım Aykut Kocaman, bu değişimden sonra Başakşehir'i kendi rotasına sokabilecek mi? Kurt hocanın özellikle önümüzdeki sezon bize nasıl bir Başakşehir izleteceğini dört gözle bekliyoruz.