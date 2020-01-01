Başakşehir sezon önü değerlendirmesi (2019-2020)

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu bu yıl üzerine Şampiyonlar Ligi gibi bir yük aldı. Şüphesiz ki onlar için bu yıl en zor yıl olacak.

Süper Lig'in son şampiyonu , bu sezona da iddialı girmek istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk'la yoluna devam eden turuncu-lacivertliler, kadrosunda çok büyük değişiklikler yapmadı.

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Başakşehir, diğer İstanbul ekipleri ve Karagümrük ile yaptığı hazırlık maçları sonrası sezona başlayacak.

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KADRO

Başakşehir'de Elia, Robinho, Clichy, Gökhan İnler gibi oyuncular takımdan ayrıldı. Ayrıca Furkan Soyalp ve Muhammed Demir tekrar Gaziantep'e kiralanırken geçtiğimiz sezon Karagümrük'te forma giyen Attamah da 'a bonservisiyle verildi.

Kiralık oyuncular Berkay Özcan ve Azubuike'yi bonservisiyle kadrosuna katan lacivert-turunculular, ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etti. Wolfsberger'de kiralık olan Miguel Vieira ve Milos Jojic de bu sezon İstanbul ekibinin kadrosunda bulunacak.

Transfer sezonunu sessiz geçiren Başakşehir'in 170 milyon TL harcama limiti bulunuyor. Dolayısıyla da transferin kalan günlerinde maliyeti yüksek bir oyuncu alması beklenmiyor.

GELENLER GİDENLER Hasan Ali Kaldırım Robinho Berkay Özcan Gael Clichy Okechukwu Azubuike Eljero Elia - Joseph Attamah - Gökhan İnler - Furkan Soylap

TEKNİK DİREKTÖR

Teknik direktör olarak kariyerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk, şüphesiz bu sezon da başarısını devam ettirmek isteyecektir. Ancak fikstür ve daralan kadro göz önüne alındığında işinin bu sezon daha zor olduğunu söylemek gerek.

EN ZOR SEZON

Başakşehir geçtiğimiz sezon yıllarca yapılan yatırımın karşılığını alarak şampiyon oldu. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler. Ancak bu sezon onlar için çok daha zor geçecek.

Öncelikle geçen yılki geniş kadro bu sezon olmayacak. Her ne kadar giden oyuncular arasında Clichy dışında direkt oynayan olmasa da Elia ve Robinho takıma alternatif sunuyordu.

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Bu sezonki yoğun maç trafiği ve kadroda oluşan daralma Başakşehir'i en çok zorlayacak etken olacak.

İkinci olarak ise artık Başakşehir daha fazla ciddiye alınacak. Geçtiğimiz sezon üst sıralarda devamlı bulunmasına karşın Başakşehir'e 20'li haftaların ortasına kadar şans veren yoktu.

Başakşehir için olumlu gözüken ise iskelet kadronun korunması oldu. Transferde adı geçen Visca, İrfancan ve Mert Günok gibi isimler yine takımın en güçlü kozu olacak.