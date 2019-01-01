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Başakşehir şampiyonluğa koşuyor!

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Süper Lig'de üç puanlı sisteme geçildiğinden beri son 14 haftada en fazla 6 puan fark kapandı. Başakşehir ise en yakın rakibinin 8 puan önünde.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 20 haftada lider Başakşehir en yakın takipçisi Galatasaray'a 8 puan fark atmış durumda ve adım adım ligin altıncı şampiyonu olma yolunda ilerliyor.

Peki lig tarihinde bu kadar puan farkından rakiplerine yakalanan var mı? Şimdiden söyleyelim: Yok!

En büyük farkı Beşiktaş kapattı

Beşiktaş, Mustafa Denizli yönetiminde 2008-09 sezonunda şampiyon olurken lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde ve beşinci sırada yer alıyordu. Siyah beyazlılar 20. haftalar dikkate alındığında en fazla puan farkını kapatıp şampiyon olan takım konumunda.

SEZON 20. haftanın lideri 20. haftanın ikincisi 20. haftanın lideri ile şampiyonun arasındaki puan farkı Şampiyon
1994-95 Beşiktaş Galatasaray - Beşiktaş
1995-96 Trabzonspor Fenerbahçe 0 Fenerbahçe
1996-97 Galatasaray Fenerbahçe - Galatasaray
1997-98 Fenerbahçe Trabzonspor 2 Galatasaray
1998-99 Fenerbahçe Galatasaray 1 Galatasaray
1999-00 Galatasaray Beşiktaş - Galatasaray
2000-01 Galatasaray Fenerbahçe 0 Fenerbahçe
2001-02 Galatasaray Beşiktaş - Galatasaray
2002-03 Beşiktaş Galatasaray - Beşiktaş
2003-04 Beşiktaş Fenerbahçe 3 Fenerbahçe
2004-05 Fenerbahçe Galatasaray - Fenerbahçe
2005-06 Fenerbahçe Galatasaray 4 Galatasaray
2006-07 Fenerbahçe Galatasaray - Fenerbahçe
2007-08 Galatasaray Fenerbahçe - Galatasaray
2008-09 Sivasspor Trabzonspor 6 Beşiktaş
2009-10 Fenerbahçe Galatasaray 2 Bursaspor
2010-11 Trabzonspor Bursaspor 2 Fenerbahçe
2011-12 Galatasaray Fenerbahçe - Galatasaray
2012-13 Galatasaray Antalyaspor - Galatasaray
2013-14 Fenerbahçe Galatasaray - Fenerbahçe
2014-15 Beşiktaş Fenerbahçe 2 Galatasaray
2015-16 Beşiktaş Fenerbahçe - Beşiktaş
2016-17 Beşiktaş Başakşehir - Beşiktaş
2017-18 Başakşehir Galatasaray 2 Galatasaray
2018-19 Başakşehir Galatasaray ? ?

 

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