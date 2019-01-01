Başakşehir şampiyonluğa koşuyor!
Yorum()
AA
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 20 haftada lider Başakşehir en yakın takipçisi Galatasaray'a 8 puan fark atmış durumda ve adım adım ligin altıncı şampiyonu olma yolunda ilerliyor.
Peki lig tarihinde bu kadar puan farkından rakiplerine yakalanan var mı? Şimdiden söyleyelim: Yok!
En büyük farkı Beşiktaş kapattı
Beşiktaş, Mustafa Denizli yönetiminde 2008-09 sezonunda şampiyon olurken lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde ve beşinci sırada yer alıyordu. Siyah beyazlılar 20. haftalar dikkate alındığında en fazla puan farkını kapatıp şampiyon olan takım konumunda.
|SEZON
|20. haftanın lideri
|20. haftanın ikincisi
|20. haftanın lideri ile şampiyonun arasındaki puan farkı
|Şampiyon
|1994-95
|Beşiktaş
|Galatasaray
|-
|Beşiktaş
|1995-96
|Trabzonspor
|Fenerbahçe
|0
|Fenerbahçe
|1996-97
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|-
|Galatasaray
|1997-98
|Fenerbahçe
|Trabzonspor
|2
|Galatasaray
|1998-99
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|1
|Galatasaray
|1999-00
|Galatasaray
|Beşiktaş
|-
|Galatasaray
|2000-01
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|0
|Fenerbahçe
|2001-02
|Galatasaray
|Beşiktaş
|-
|Galatasaray
|2002-03
|Beşiktaş
|Galatasaray
|-
|Beşiktaş
|2003-04
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|3
|Fenerbahçe
|2004-05
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|-
|Fenerbahçe
|2005-06
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|4
|Galatasaray
|2006-07
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|-
|Fenerbahçe
|2007-08
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|-
|Galatasaray
|2008-09
|Sivasspor
|Trabzonspor
|6
|Beşiktaş
|2009-10
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|2
|Bursaspor
|2010-11
|Trabzonspor
|Bursaspor
|2
|Fenerbahçe
|2011-12
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|-
|Galatasaray
|2012-13
|Galatasaray
|Antalyaspor
|-
|Galatasaray
|2013-14
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|-
|Fenerbahçe
|2014-15
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|2
|Galatasaray
|2015-16
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|-
|Beşiktaş
|2016-17
|Beşiktaş
|Başakşehir
|-
|Beşiktaş
|2017-18
|Başakşehir
|Galatasaray
|2
|Galatasaray
|2018-19
|Başakşehir
|Galatasaray
|?
|?