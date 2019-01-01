Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa kaç para kazanacak?

Şampiyonlar Ligi heyecanına Üçüncü Eleme Turu ile başlayacak olan Başakşehir, gruplara kalmayı başarırsa ne kadar gelir elde edecek?

Geçtiğimiz sezon 'i 2.sırada bitiren İstanbul Futbol Kulübü, Şampiyonlar Ligi heyecanına Üçüncü Eleme Turu ile başlıyor. Peki Turuncu mavililer gruplara katılmayı başarırsa ne kadar para kazanacak?

Şampiyonlar Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda Olympiakos ile eşleşen Başakşehir, rakibini elemesi halinde play off turuna yükselecek ve Krasnodar - eşleşmesinin galibiyle gruplara yükselmek için mücadele edecek.

Grup aşaması gelirleri

Başakşehir, gruplara katılmayı başarırsa diğer 31 takım gibi 15 milyon 250 bin euro'yu kasasına koyacak.

Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında her galibiyet için 2 milyon 700 bin euro, her beraberlik için ise 900 bin euro performans ödülü dağıtılacak.

Grup aşamasından sonra ise dağıtılacak ödül miktarı şöyle olacak;

Son 16 turu: 9 milyon 500 bin euro

Çeyrek final: 10 milyon 500 bin euro

Yarı final: 12 milyon euro

Final: 15 milyon euro

Şampiyon: +4 milyon euro

Yayın gelirleri

Yayın gelirleri konusunda henüz kesinlik yok. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan tek Türk takımı olan , bu kalemden 8.5 milyon euro elde etti.

Bu sezon iki Türk takımı gruplara kalırsa söz konusu yayın geliri ikiye bölünecek. Başakşehir, gruplara kalamadan elenirse bu miktarın yüzde 10'unu alabilecek.

UEFA, bu sezon yayın geliri olarak kulüplere toplam 292 milyon euro dağıtacak.

Haberin devamı aşağıda

Takım katsayısı gelirleri

UEFA, geçtiğimiz sezon gelir dağılımında önemli bir farklılığa gitti. Buna göre kulüplere ödenen Pazarlama Havuz gelirlerinin payı azaltılırken Takım Katsayısı Reytingi'ne göre yeni bir dağıtım modeli oluşturuldu. Bu sisteme göre Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak 32 takım, son 10 yıl puanlarına göre sıralanacak. Son sıradaki takımın bir pay alacağı sistemde birinci sıradaki takım ise 32 pay alacak. Her pay ise için kulüplere 1 milyon 108 bin euro dağıtılacak.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan 32 takım arasında 26. sırada yer alan Galatasaray, bu kalemden 7 milyon 756 bin euro gelir elde etti.

Başakşehir'in bu kalemden elde edeceği gelirin kesinleşmesi için gruplara kalacak 32 takımının belirlenmesi ve başarı puanına göre sıralanması gerekiyor.