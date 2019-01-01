Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa Galatasaray kaç para kazanacak?

Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başarırsa Galatasaray kaç para kazanacak?

'de 2018-19 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılım hakkı alan 'ın bir gözü de 'de.

3. ön eleme turunda Yunanistan'ın Olympiacos takımı ile eşleşen turuncu mavililerin gruplara kalması ya da kalamaması durumlarında Galatasaray'ın elde edeceği gelir de değişecek.

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa Galatasaray kaç para kazanacak?

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün gruplara kalması, Galatasaray açısından da kritik önem taşıyor. Turuncu mavililer gruplara kalmayı başarırsa Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon tek başına aldığı yayın geliri yarı yarıya paylaşılacak. Galatasaray, Başakşehir'in gruplara kalamadan elenmesi durumunda ise UEFA'dan gelecek yayın gelirinin yüzde doksanını tek başına kasasına koyacak.

Şampiyonlar Ligi yayın gelirleri ne kadar?

2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden tek Türk takımı olan Galatasaray, yayın gelirlerinin yüzde doksanını kasasına koydu. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz yıl bu gelir kaleminden toplam 8.5 milyon euro kazandı.

UEFA, 2019-2020 sezonunda ise yayın geliri olarak kulüplere toplam 292 milyon euro ödeyecek.

Diğer gelir kalemleri neler?

UEFA, geçtiğimiz sezondan beri gelir dağılımında bir takım yeni uygulamalar getirdi.

Yeni uygulamayla birlikte gruplara kalan tüm takımlara 15 milyon 250 bin euro garanti ücret ödenecek.

Takımlar Şampiyonlar Ligi gruplarında aldıkları her galibiyet için 2 milyon 700 bin euro, her beraberlik için ise 900 bin euro ödül kazanacak.

Eski sistemde gruplara kalan takımlara 12 milyon 700 bin euro garanti ücret ödenirken galibiyetler için 1.5 milyon euro, beraberlik için ise 500 bin euro ödül dağıtılıyordu.

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Takım Katsayısı Reytingi nedir?

UEFA yeni sistemle birlikte takımlara ödenen Pazarlama Havuz gelirlerinin oranını azalltırken son yıllardaki başarıya göre ödüllendirmeyi esas alan Takım Katsayısı Reytingi gelirlerinin oranını artırdı. Bu sisteme göre Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanan takımlar, son on yıldaki Avrupa puanlarına göre birden otuz ikiye kadar sıralanacak. 32. yani son sıradaki takımın bir pay alacağı sistemde ilk sıradaki takım 32 pay ödeme alacak. Her pay için ise kulüplere 1 milyon 108 bin euro ödeme yapılacak.

Geçtiğimiz sezon gruplarda mücadele eden 32 takım arasında 26. sırada olan Galatasaray, bu dağıtım modeli ile birlikte 7 milyon 756 bin euro geliri kasasına koydu.