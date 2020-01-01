Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı torbadan katılacak? Muhtemel rakipleri...

Süper Lig şampiyonu Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanmıştı...

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Medipol , gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.

Tarihinde bir ilk yaşayacak olan turuncu-lacivertli ekip, grup aşamaları kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Kura çekiminde Medipol Başakşehir'in rakipleri 1, 2 ve 3. torbalardan gelecek.

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Temsilcimizin şu ana kadar kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:

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