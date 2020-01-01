Şampiyonlar Ligi

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı torbadan katılacak? Muhtemel rakipleri...

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Süper Lig şampiyonu Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanmıştı...

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Medipol Başakşehir, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.

Tarihinde bir ilk yaşayacak olan turuncu-lacivertli ekip, grup aşamaları kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Kura çekiminde Medipol Başakşehir'in rakipleri 1, 2 ve 3. torbalardan gelecek.

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    Temsilcimizin şu ana kadar kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:

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    1. TORBA: Real Madrid, Liverpool, Juventus, Bayern Münih, PSG; Zenit

    2. TORBA: Atletico Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United, Sevilla, Borussia Dortmund, Chelsea, Shakhtar Donetsk

    3. TORBA: Porto, RB Leipzig, Lazio

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