Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı torbadan katılacak? Muhtemel rakipleri...
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Süper Lig'de 2019-20 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Medipol Başakşehir, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.
Tarihinde bir ilk yaşayacak olan turuncu-lacivertli ekip, grup aşamaları kura çekimine 4. torbadan katılacak.
Kura çekiminde Medipol Başakşehir'in rakipleri 1, 2 ve 3. torbalardan gelecek.
Temsilcimizin şu ana kadar kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:
1. TORBA: Real Madrid, Liverpool, Juventus, Bayern Münih, PSG; Zenit
2. TORBA: Atletico Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United, Sevilla, Borussia Dortmund, Chelsea, Shakhtar Donetsk
3. TORBA: Porto, RB Leipzig, Lazio