Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne giderse kaçıncı torbada yer alacak?

Şampiyonlar Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda Olympiakos ile oynayacak olan Başakşehir, gruplara katılırsa kaçıncı torbada yer alacak?

'de 2018-19 sezonunu 67 puanla 2.sırada bitiren İstanbul Futbol Kulübü, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Şampiyonlar Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda Olympiacos ile eşleşen Turuncu mavililer, rakibini elemesi halinde Play Off turuna yükselecek.

Başakşehir, rakiplerini geçerek gruplara kalmayı başarırsa Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4.torbadan girecek.

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Birinci torbada , , , , , PSG ve , şu an için kesinleşen takımlar olarak dikkatleri çekiyor.

32 takımın 4 torbada 8 takıma ayrıldığı Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi ise 29 Ağustos’ta ’da gerçekleşecek. Aynı ülke takımları ve aynı torbada yer alan takımlar birbirleriyle bu aşamada eşleşemeyecek.

İlk maçlar 17-18 Eylül tarihlerinde başlayacak ve grup aşamasındaki son maçlar ise 10-11 Aralık’ta oynanacak