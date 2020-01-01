Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne direkt mi gidecek? Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazanacak?

Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak mı? Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar gelir elde edecek?

İstanbul Futbol Kulübü, 2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonunda şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Süper Lig'de dört büyükler dışında şampiyon olan ikinci takım ünvanını eline geçiren turuncu-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye de hak kazandı.

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilecek mi? Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacak mı?

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, 2020-21 sezonununda doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.

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Turuncu-lacivertli ekip tarihinde ilk kez bu başarıyı elde etti.

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon euro gibi bir geliri de kasasına koyacak.

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UEFA 'nde de yoluna devam eden ve son 16 turu rövanş maçında ekibi Kopenhag'ın karşısına çıkacak Başakşehir, şu ana kadar kasasına 13 milyon euro koymuş durumda. Evinde oynadığı ilk maçı kazanan turuncu-lacivertliler, çeyrek finale kalması halinde 1,5 milyon euro daha gelir elde edecek. Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulacak.

Tüm bunlar toplandığında Başakşehir yaklaşık 420 milyon liralık bir gelirin sahibi olacak.