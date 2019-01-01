Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya ne zaman bildirmesi gerekiyor?

Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan katılacak olan Başakşehir, transferini de erken tamamlayıp UEFA'ya kadrosunu bildirmek zorunda.

'de sezonu 2. olarak bitiren başakşehir, önümüzdeki sezon 'den Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan ikinci takım olabilir.

Devler Ligi'ne 3. turdan katılacak olan lacivert-turuncular, ilk maçına 6-7 Ağustos tarihinde çıkacak.

bu turda UEFA'ya bildireceği kadroyu en geç 2 Ağustos Cuma günü saat 23.59'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda.

İstanbul ekibi bu tarihten sonra transfer yaparsa 4-7 Ağustos'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında transfer ettiği oyuncuyu oynatamayacak.