Başakşehir Şampiyonlar Ligi grubundan nasıl çıkar?
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint Germain, RB Leipzig ve Manchester United ile aynı grupta bulunan Başakşehir gözünü bir üst tura dikti.
İlk maçında RB Leipzig'in konuğu olan Başakşehir, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılmıştı. Ardından Paris Saint Germain'i konuk eden temsilcimiz, yine 2-0 mağlup olarak gruptaki ilk iki maçını golsüz ve puansız tamamlamıştı. Son olarak Manchester United'ı konuk eden Başakşehir, sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılarak ilk puanlarını aldı.
Geride kalan 3 maç sonunda grupta oluşan puan durumu şöyle;
|Takım
|Puan
|Av.
|Manchester United
|6
|+5
|RB Leipzig
|6
|-2
|Paris Saint Germain
|3
|0
|Başakşehir
|3
|-3
Temsilcimizin önündeki ilk maç Manchester United deplasmanı. O maçtan çıkarabileceği bir beraberlik tüm hesapların baştan yapılmasına sebebiyet verecek. Öyle ki Manchester United'ın daha sonra oynayacağı Leipzig ve PSG maçlarının da önemi artacak ve İngilizlerin o maçlarda alacağı galibiyet Başakşehir önünü açacak.
Başakşehir'in kalan maçları
24 Kasım - Manchester United (D)
2 Aralık - RB Leipzig
8 Aralık - PSG (D)