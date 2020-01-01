İstanbul Başakşehir

Başakşehir Şampiyonlar Ligi grubundan nasıl çıkar?

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Basaksehir goal celebration
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Manchester United'ı yenerek ilk galibiyetini alan Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali oluştu. İşte hesaplar...

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint Germain, RB Leipzig ve Manchester United ile aynı grupta bulunan Başakşehir gözünü bir üst tura dikti.

İlk maçında RB Leipzig'in konuğu olan Başakşehir, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılmıştı. Ardından Paris Saint Germain'i konuk eden temsilcimiz, yine 2-0 mağlup olarak gruptaki ilk iki maçını golsüz ve puansız tamamlamıştı. Son olarak Manchester United'ı konuk eden Başakşehir, sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılarak ilk puanlarını aldı.

Geride kalan 3 maç sonunda grupta oluşan puan durumu şöyle;

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    Takım Puan Av.
    Manchester United 6 +5
    RB Leipzig 6 -2
    Paris Saint Germain 3 0
    Başakşehir 3 -3

    Temsilcimizin önündeki ilk maç Manchester United deplasmanı. O maçtan çıkarabileceği bir beraberlik tüm hesapların baştan yapılmasına sebebiyet verecek. Öyle ki Manchester United'ın daha sonra oynayacağı Leipzig ve PSG maçlarının da önemi artacak ve İngilizlerin o maçlarda alacağı galibiyet Başakşehir önünü açacak.

    Başakşehir'in kalan maçları

    Haberin devamı aşağıda

    24 Kasım - Manchester United (D)

    2 Aralık - RB Leipzig

    8 Aralık - PSG (D)

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