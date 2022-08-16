Başakşehir - Royal Antwerp maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Breidablik'i eleyen Başakşehir, Belçika ekibi Royal Antwerp ile UEFA Konferans Ligi gruplarına kalma mücadelesi verecek.
3. ön eleme turunda karşılaştığı Lilleström'ü ilk maçta 3-1 mağlup eden Royal Antwerp, rövanşta da 2-0'lık galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı.
Peki Avrupa'daki temsilcimizin maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? GOAL Türkiye ile göz atalım.
Başakşehir - Royal Antwerp maçı ne zaman?
Başakşehir - Antwerp mücadelesi ilk olarak İstanbul'da 18 Ağustos'ta oynanacak.
İkinci maç ise Belçika'da 25 Ağustos'ta gerçekleşecek.
Başakşehir - Royal Antwerp maçı hangi kanalda?
Hakem Jerome Brisard'ın yöneteceği Başakşehir Fatih Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir - Antwerp maçı, saat 20.45'te başlayacak.
Başakşehir - Antwerp maçının TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.