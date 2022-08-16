Başakşehir - Royal Antwerp maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Turuncu-lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi play-off mücadelesi hangi kanalda?

Breidablik'i eleyen Başakşehir, Belçika ekibi Royal Antwerp ile UEFA Konferans Ligi gruplarına kalma mücadelesi verecek.

3. ön eleme turunda karşılaştığı Lilleström'ü ilk maçta 3-1 mağlup eden Royal Antwerp, rövanşta da 2-0'lık galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı.

Peki Avrupa'daki temsilcimizin maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Başakşehir - Royal Antwerp maçı ne zaman?

Başakşehir - Antwerp mücadelesi ilk olarak İstanbul'da 18 Ağustos'ta oynanacak.

İkinci maç ise Belçika'da 25 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Başakşehir - Royal Antwerp maçı hangi kanalda?

Hakem Jerome Brisard'ın yöneteceği Başakşehir Fatih Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir - Antwerp maçı, saat 20.45'te başlayacak.

Başakşehir - Antwerp maçının TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.