Başakşehir, PSG altyapısında oynayan Metehan Güçlü'yü istiyor

Başakşehir, PSG altyapısında forma giyen Türk oyuncu Metehan Güçlü için harekete geçti.

Fransız devi Paris Saint-Germain altyapısında forma giyen U19 Milli oyuncusu Metehan Güçlü, şimdiden Süper Lig ekipleri tarafından takip ediliyor.

Bunlardan biri ise lider Başakşehir.

Fanatik'te yer alan habere göre PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Metehan'ı kadrosunda görmek isteyen Başakşehir çalışmalara başladı.

Teknik direktör Thomas Tuchel, PSG’nin B Takımı’nda forma giyen ve rezerv ligde gol kralı olan 1.82 boyundaki forveti Katar kampına götürdü.

Metehan Güçlü’nün 12 kez giydiği milli formayla 3 golü bulunuyor.