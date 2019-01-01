Başakşehir Olympiakos'a elenirse Avrupa Ligi'ne hangi turdan katılacak?

Şampiyonlar Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda Olympiakos ile karşılacak olan Başakşehir, rakibine elenirse Avrupa Ligi'nde hangi turdan katılacak?

2018-19 sezonunda topladığı 67 puanla 'i 2.sırada bitiren İstanbul Futbol Kulübü, Şampiyonlar Ligi macerasına başlıyor.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ne Üçüncü Eleme Turu ile başlayacak olan İstanbul ekibi, Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

İlk maç 7 Ağustos Çarşamba günü Başakşehir'in evinde oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Pire'deki Georgios Karaiskakis stadında oynanacak.

Bu eşleşmenin galibi, play off turunda Krasnodar - eşleşmesinin galibi ile Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için mücadele edecek.

Başakşehir, Olympiakos'a elenirse 'ne hangi turdan katılacak?

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Şampiyonlar Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda Olympiacos'a elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Turuncu mavililer, Avrupa'nın iki numaralı kupasına play off oynamadan direkt grup aşamalarından katılacak.

Yeni model Başakşehir

Uzun süredir takımın başındaki Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Başakşehir, teknik direktörlük koltuğuna Çaykur Rizespor ile çıkışa geçen Okan Buruk'u getirdi.

Turuncu mavililer Enzo Crivelli, Ponck, Miguel Vieira, Aziz Behic, Furkan Soyalp, Okechukwu Azubuike, Fredrik Gulbrandsen ve Muhammet Demir gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

İstanbul temsilcisi Emre Belözoglu, Fedor Kudryashov, Alparslan Erdem, Riad Bajic ve Serdar Taşçı ile yolları ayırdı.

19. Avrupa sınavı

Başakşehir, Olympiakos karşısında 19. Avrupa sınavına çıkacak. Avrupa kupalarında bugüne kadar çıktığı 18 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Turuncu lacivertli ekip bu karşılaşmalarda 18 gol atarken kalesinde 26 gol gördü. Avrupa'da Başakşehir formasıyla 7 gol atan Edin Visca, İstanbul temsilcisinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda Clube Brugge ile eşleşen Başakşehir, 3-3 biten ilk maçın rövanşında rakibini 2-0 mağlup ederek tur atlamayı başardı.

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Şampiyonlar Ligi'ni önemsiyoruz

Sezon açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ni çok önemsediklerini söyledi.

Turuncu beyazlıların yeni teknik direktörü: "İlk hedefimiz Şampiyonalar Ligi ön elemesi. En iyi şekilde hazırlanıp 'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek istiyoruz. Benim için de kulüp için de oyuncular için de bu önemli" ifadelerini kullandı.