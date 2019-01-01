Başakşehir - Olympiakos maçının hakemi açıklandı

Türkiye liginin ikincisi Başakşehir'in Yunanistan liginin ikincisi Olympiakos ile oynayacağı Devler Ligi maçına Orel Grinfeld atandı.

Medipol 'in Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak.

Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Eitan Shmuelevitz üstlenecek.