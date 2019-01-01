Başakşehir - Mönchengladbach maçı hangi kanalda, nasıl izlenir, saat kaçta, ne zaman?

Turuncu lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor...

Medipol , UEFA J Grubu ikinci maçında 'nın Borussia ekibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Stuart Attwell yönetecek. Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Yunanistan'ın Olympiakos takımına her iki maçta da yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Medipol Başakşehir, grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın takımına 4-0 yenildi.

Başakşehir - Mönchengladbach maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3 Ekim Perşembe günü TSİ 19:55'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen ekranlara gelecek.

Başakşehir - Mönchengladbach maçı nasıl izlenir?

Karşılaşmayı canlı olarak takip edebilmek için Digiturk platformuna üye olmak gerekiyor. Karşılaşma internet üzerinden ise aynı platform bünyesinde yer alan beIN Connect aracılığıyla izlenebilecek.

Başakşehir - Mönchengladbach maçının muhtemel 11'leri

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Aleksic, Mahmut, İrfan Can, Visca, Crivelli, Gulbrandsen

Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Kramer, Zakaria, Neuhaus, Benes, Plea, Thuram