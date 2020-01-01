Başakşehir - Manchester United maçının muhtemel 11'leri

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü karşılaşmasında Manchester United'ı konuk ediyor.

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmalarında , 'ı konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Davide Massa yönetecek.

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Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Başakşehir, Manchester United ile de ilk kez karşılaşacak.

Turuncu-lacivertliler H Grubu'nda yaptığı iki maçta da mağlup oldu. İlk karşılaşmasında Leipzig'e mağlup olan Başakşehir, ikinci mücadelesinde de PSG'ye aynı skorla yenildi.

Maç Başakşehir - Manchester United Tarih 4 Kasım Çarşamba Saat 20:55

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Muhtemel 11'ler

Başakşehir'de Nacer Chadli, Junior Caicara ve Enzo Crivelli sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mahmut Tekdemir ve Demba Ba'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Manchester United'da ise For United, sakatlığı bulunan Eric Bailly dışında PRC testi pozitif çıkan Alex Telles oynayamayacak. Sakatlığının ardından antrenmanlara başlayan Jesse Lingard'ın da oynaması beklenmiyor.

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Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Giuliano.

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Shaw, Pogba, Van de Beek, Matic, Greenwood, Cavani, Martial