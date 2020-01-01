Şampiyonlar Ligi

Başakşehir - Manchester United maçına İtalyan hakem

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Davide Massa
Getty Images
Okan Buruk'un öğrencileri Devler Ligi'nde üçüncü maçını Manchester United ile oynayacak.

Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 4 Kasım Çarşamba günü sahasında İngiltere'nin Manchester United ekibi ile yapacağı maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak Massa'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ile Stefano Alassio yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gianpaolo Calvarese olacak.

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