Başakşehir maçında sakatlanan Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek mi?

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü, Başakşehir maçının ilk yarısında dizine aldığı darbe nedeniyle oyundan alındı.

Sezon başından bu yana attığı gollerle Beşiktaş'ı hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştırmak için oldukça kararlı görünen Vincent Aboubakar, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yaşadığı sakatlıkla korkuttu.

Takımının 2-0 önde olduğu Başakşehir karşılaşmasında ilk yarıda siyah-beyazlı takımı öne geçiren golü kaydeden Kamerunlu yıldız, dizinin arkasına aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkmak istedi. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin verdiği bilgiye göre tedavisi soyunma odasında yapılan Aboubakar'ın sağlık durumu iyi durumda.

Aboubakar Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Devre arasında tedbir amacıyla oyundan alınan ve yerini Cyle Larin'e bırakan Aboubakar'ın Fenerbahçe derbisinde forma giymesinin önünde bir engel bulunmuyor. Derbi öncesi 2-0'lık skorun da etkisiyle riske edilmeyen ve oyundan alınan Aboubakar ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ve Beşiktaş'ın 4-3'lük üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya attığı iki golle damga vuran isim olmuştu.

SON BİLGİ || Aboubakar’da sıkıntı yok. — Sercan Dikme (@sercan_dikme) March 16, 2021

Krallıkta iddialı

Bu sezon ligde şans bulduğu 24 karşılaşmada rakip fileleri 15 kez havalandıran 29 yaşındaki oyuncu beş de asist yaparken, Beşiktaş'ın hücumdaki en etkili oyuncusu olmuştu. Takım arkadaşı Larin ile birlikte gol krallığı yarışında da iddialı bir konumda bulunan Aboubakar, 18 gollü Aaron Boupendza'nın üç gol gerisinde yer alıyor.