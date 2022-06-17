Başakşehir - Maccabi Netanya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

İstanbul ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu maçına ne zaman çıkacak?

2022/23 sezonunda Avrupa'da mücadele etmek isteyen Medipol Başakşehir, ön eleme maçlarından olumlu sonuç çıkartmayı bekliyor.

Temsilcimiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda İsrail ekibi ekibi Maccabi Netanya ile eşleşti.

Peki maç ne zaman ve hangi kanalda?

Başakşehir - Maccabi Netanya maçı ne zaman?

Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti alan Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya ile 21 Temmuz Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

İlk maç İstanbul'da Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın biletleri ise maça kısa bir süre kala PassoLig üzerinden satışa çıkacak.

Rövanş mücadelesi ise 28 Temmuz'da İsrail'de düzenlenecek.

Başakşehir - Maccabi Netanya maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını EXXEN elinde bulunduruyor.

Başakşehir - Maccabi Netanya mücadelesi de EXXEN'de yayınlanacak.

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