Başakşehir - Leipzig maçının hakemi belli oldu

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibiyle yapacağı mücadeleyi İspanyol hakem Grande yönetecek.

Medipol 'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 2 Aralık Çarşamba günü sahasında 'nın Leipzig takımıyla yapacağı maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak Grande'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Juan Carlos Yuste ile Roberto Alonso Fernandez yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.