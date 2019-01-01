Başakşehir Kulübü, Galatasaray - Trabzonspor maçındaki hakem kararlarını eleştirdi

Başakşehir'den yapılan açıklamada, son dönemde bir algı operasyonu yapıldığını ve birçok iftira atıldığını söylerken, hakem hataları eleştirildi.

Başakşehir Kulübü, ligin ikinci yarısı ile birlikte olumsuz algıların yapıldığını ve üstlerine iftira atıldığını açıkladı.

Bununla birlikte ligin kaderini etkileyecek hakem hatalarının da gerçekleşmekte olduğuna dikkat çekildi.

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Başakşehir'den hakem eleştirisi

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Özellikle ligin ikinci yarısının başladığı günden itibaren, Başakşehir Futbol Kulübü hakkında sistemli bir şekilde oluşturulan olumsuz algı, ve bir çok asılsız iftiranın ardından, dün ve bugün Lig’in puan durumunu doğrudan etkileyen, son derece düşündürücü hakem hataları oluşmuştur."

"Başakşehir Futbol Kulübünün kollandığına dair yanlı propagandaların ne kadar asılsız ve aynı zamanda yönlendirici olduğunu son 24 saat içinde tüm kamuoyu görmüştür. Bileğimizin hakkıyla kazandıklarımızı hakkani olmayan faktörlere yenik düşerek kaybetmemek için, elimizden gelen her şeyi, yine centilmenliğe yakışan bir şekilde yapacağımızın bilinmesini isteriz."