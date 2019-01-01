Başakşehir - Konyaspor: Saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler, sakat cezalı bilgileri, internet yayını

Süper Lig'in lideri Başakşehir, şampiyonluk yolunda kritik virajda Konyaspor'u konuk ediyor. İşte maç hakkında bilgiler ve muhtemel ilk 11'ler

Medipol ile Atiker 7 Nisan Pazar saat 19:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelede hakem Serkan Çınar düdük çalacak.

Zorlu maç öncesinde Başakşehir 58 puanla liderliğini koruyor. Son 7 haftada kazanamayan Konyaspor ise 35 puanda.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Başakşehir Konya'da 1-0 kazanarak evine dönmüştü.

Maç Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor Tarih 7 Nisan Pazar Saat 19:00

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Muhtemel 11'ler

Ev sahibi takımda Demba Ba, Serdar Taşçı ve Gael Clichy'nin son durumları maç saatinde belli olacak. Konyaspor'da ise Skubic ve Volkan Fındıklı kart cezalısı. Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı ve Abdou Razack Traore de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeceyecek.

Başakşehir: Mert, Caicara, Epureanu, Mahmut Tekdemir, Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho

Konyaspor: Serkan, Opanasenko, Uğur, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Johsson, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Fofana, Jahovic

Maç Öncesi OPTA İstatistikleri

Atiker Konyaspor, Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaştığı ilk maçı kazanmıştı (3-2). O günden bu yana ligde Başakşehir'i yenemiyorlar (6B 8M).

Başakşehir ile Konyaspor arasında Süper Lig'de oynanan son 10 maçın altısı berabere bitti ve bu beraberliklerin yarısında gol sesi çıkmadı.

Konyaspor ile oynadığı son 14 Süper Lig maçının dokuzunda kalesini gole kapatan Başakşehir, bu karşılaşmaların hiçbirinde iki gol yemedi (toplam beş gol).

Süper Lig'de yedi maçtır kazanamayan Konyaspor (4B 3M), daha uzun bir galibiyet hasretini en son ligden düştüğü 2010/11 sezonunda yaşamıştı (13 maç).

Bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan giren oyuncuları en fazla gol atan iki takımdan biri Başakşehir (8; Beşiktaş ile birlikte).

Süper Lig'in ikinci yarısında en az net gol pozisyonuna giren üç takımdan biri Konyaspor (10; ve ile birlikte).

Başakşehir ile Konyaspor arasında oynanan Süper Lig maçlarında atılan son 17 golün 13'ü ikinci yarılarda geldi.

Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor, Süper Lig kariyerinde Konyaspor'a iki gol attı ancak bu iki gol de deplasmanda geldi.

Konyaspor'un Başakşehir ile oynadığı son dört Süper Lig maçında attığı iki gol de Nejc Skubic'ten gelirken; Sloven oyuncunun Süper Lig kariyerinde Başakşehir'den (2) daha fazla gol attığı tek takım (3).

Aykut Kocaman, Abdullah Avcı ile rakip olduğu son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazandı (3B 3M) ancak bu galibiyet, geçen sezon bu statta oynanan karşılaşmada geldi (Başakşehir 0-2 ).