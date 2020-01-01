Başakşehir - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Başakşehir ile Kırklarelispor karşı karşıya geliyor.

Ziraat Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor.

son 16 turundaki ilk karşılaşmasını Kırklarelispor ile oynayacak.

Turuncu lacivertliler, 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u ilk maçta 2-0, ikinci karşılaşmada ise 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Haberin devamı aşağıda

Kırklarelispor ise 5. turda Gaziantep FK'yı mağlup ederek Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi olmuştu.

Başakşehir - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir ile Kırklarelispor arasındaki mücadele 14 Ocak Salı günü saat 16:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Atv ekranlarından naklen yayımlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Hakem Sistemi de devreye girecek.