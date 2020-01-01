Başakşehir - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor.

Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de haftaya 66 puanla lider giren turuncu-lacivertli takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde, 4 puan gerisinde bulunan en yakın takipçisi 'un oynayacağı maçın sonucuna bakılmaksızın 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Başakşehir'in berabere kalması ya da yenilmesi durumunda Trabzonspor'un İttifak Holding ile oynayacağı maçın sonucu da turuncu-lacivertli ekibi şampiyonluğa ulaştırabilir. Başakşehir ve Trabzonspor'un haftayı beraberlik ya da yenilgi ile kapatması ve 4 puanlık farkın korunması, turuncu-lacivertli takıma şampiyonluğu getirecek.

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Başakşehir'in yenilgisi durumunda Trabzonspor'un alacağı beraberlik ya da galibiyet ise şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyacak.

Maç Başakşehir - Tarih 19 Temmuz Pazar Saat 21:00

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Muhtemel 11'ler

Başakşehir'de Kayserispor mücadelesi öncesinde Azubuike'nin sakatlığı sürüyor. İstanbul ekibinde kart cezalısı oyuncu ise bulunmuyor.

Kayserispor'da ise kart cezalılar Bernard Mensah ve Diego Angelo bu maçta forma giyemeyecekler.

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Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Mert Kula, Emre Taşdemir, Djedje, Enver Cenk Şahin, Hasan Hüseyin Acar, Rienstra, Henrique, Kravets

Maç Öncesi OPTA İstatistikleri