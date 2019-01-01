Başakşehir kaptanı Visca ile hayata döndü: 1-2
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AA
Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Başakşehir Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip 36. dakikada Giovanni Sio'yla öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. Konuk takım ise 83. dakikada Demba Ba'nın ayağından bulduğu penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Kaptan Edin Visca ise uzatma dakikalarında Başakşehir'i öde geçiren golü kaydetti.
Böylelikle geçtiğimiz sezon Süper Lig'de son haftaya kadar şampiyonluk yarışında bulunan Başakşehir, 3. haftasını geride bıraktığımız 2019/20 sezonunda ilk kez 3 puanla tanışmış oldu. Turuncu laciverliler ilk iki maçını kaybetmişti. Gençlerbirliği ise henüz puan alamadı.
Milli maç arasından sonra Başakşehir Sivasspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Trabzonspor'un misafiri olacak.