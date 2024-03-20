Bir dönem Türkiye’de de forma giyen dünyaca ünlü yıldız ülkesinden gelen haberle sarsıldı.

Brezilya Yüksek Adalet Mahkemesi soruşturma yargıcı, Robinho'nun 2013 yılında İtalya'da işlediği cinsel saldırı suçunun cezasını Güney Amerika ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verdi. Eski futbolcu Ocak 2022'de bir gece kulübünde toplu tecavüzden suçlu bulunmuş ve yasaların ağırlığını üzerinde hissederek, iki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması olmadığı için sığınmak üzere Brezilya'ya dönmeye karar vermişti.

Yargıç Francisco Falcão, "Cezanın infazının devredilmesiyle birlikte, hükümlü kişinin kapalı bir hapishanede dokuz yıl hapis cezasını çekmesi için cezanın uygulanması yönünde oy kullanıyorum" dedi. Ancak karar şimdi nihai karar için Santos kentindeki bir ceza infaz hakimine gidecek.

Devlet başkanı peşini bırakmıyor

Falcao'ya göre, İtalyan adalet sisteminin taleplerini reddetmek, mağdurun onurunun yeni bir ihlali anlamına gelecek ve bu durum suçluyu tamamen cezasız bırakacak.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva bile Robinho'nun işlediği suçların bedelini ödemek üzere ülkesinde hapse girmesinden yanaydı. Da Silva daha önce yaptığı açıklamada tecavüz suçunu işleyen herkesin hapse atılması gerektiğini belirtmişti. Robinho’nun hapiste olmamasını utanç verici olarak nitelendiren Da Silva, “Robinho zaten İtalya'da hüküm giydi ve cezasını burada çekmesi gerekirdi. Bu ay içinde yargılanacak. Umarım sorumsuzluğunun bedelini öder. Tecavüz suçu işleyen herkes hapse girmeli. Genç Brezilyalıların %99'undan daha şanslıydı, çok para kazandı ve çok ünlü oldu. Buna ihtiyacı yoktu” ifadelerini kullanmıştı.