Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Demba Ba'nın yeni kulübü belli oluyor

Adana Demirspor'un gelecek sezon Süper Lig'e yükselmesi hâlinde Senegalli santrforu kadrosuna katacağı iddia edildi.

Kısa süre önce Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Demba Ba'nın yeni kulübü belli oluyor.

Görünüşe göre Senegalli santrforun Türkiye kariyeri bir müddet daha devam edecek.

NTV Spor' un haberine göre; Adana Demirspor gelecek sezon 35 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

Ne iddia edildi?

TFF 1. Lig'de son haftaya lider giren Adana Demirspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları başladı.



Serbest durumda olan Demba Ba ile görüşen Adana Demirspor yönetimi, Süper Lig'e çıkılması hâlinde transferi tamamlamayı planlıyor.

Demba Ba bu sezon ne yaptı?

2018-19 sezonunda Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan Başakşehir'in yolunu tutan Demba Ba, geçtiğimiz sezon İstanbul ekibiyle lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Bu sezon ise Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi dâhil olmak üzere 37 karşılaşmada forma giyen Senagalli oyuncu, 9 gol 3 asist üretti.

Demba Ba'nın Türkiye kariyeri

Türkiye'de ilk olarak Beşiktaş formasını giyen Demba Ba, siyah-beyazlı kulübe 2014 yazında Chelsea'den 6 milyon euro bedelle katılmıştı.

2014-15 sezonunda siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 27 gol atan Demba Ba, sonraki sezon ise 13 milyon euro karşılığında Shanghai Shenhua'ya transfer olmuştu.

Ardından Ocak 2017'de Beşiktaş'a kiralık olarak dönen Senegalli golcü, o sezonun ikinci yarısında çok fazla forma şansı bulamasa da siyah-beyazlılarla lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Demba Ba, 2017-18 sezonunun devre arasında ise bedelsiz olarak Göztepe'ye transfer olmuştu. İkinci yarıda çok başarılı bir performans gösteren Senegalli santrfor, çıktığı 13 lig maçında 7 gole imza atmıştı.

Son olarak Ocak 2019'da Başakşehir'e transfer olan tecrübeli golcü, turuncu-lacivertlilerde geçirdiği iki buçuk sezon boyunca tüm kulvarlarda çıktığı 83 maçta 26 gol atmıştı.