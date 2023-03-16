Temsilcimizi büyük bir hüsrana uğratan genç oyuncu, değerine değer kattı.

UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, dün akşam hiç beklemediği farklı bir mağlubiyet yaşadı.

Emre Belözoğlu’nun ekibi, hem grup aşamaları hem de son 16 tutundaki ilk Gent maçında gösterdiği performansla kupanın favorilerinden birisi olarak dikkat çekiyordu.

Ancak, rakip takımda tüm beklentileri boşa çıkaran 20 yaşında bir oyuncu vardı.

Ne oldu?

Başakşehir ile Gent arasında oynanan maça, Belçika ekibinin geçtiğimiz sezon Norveç 2. Ligi ekiplerinden Stabaek Fotball'dan 3.3 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Gift Orban Damga vurdu.

Nijerya uyruklu futbolcu, UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında Başakşehir’e karşı ilk golünü 31. dakikada kaydederken ardından 32. ve 34. dakikada da fileleri havalandırdı.

Üç dakika içerisinde 3 gol atan Orban, Emre Belözoğlu’nun Konferans Ligi’nde başarılı olma hayallerini de suya düşürdü.

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Ve temsilcimiz Başakşehir, sahadan 4-1’lik yenilgiyle ayrılarak toplamda da rakibine karşı 5-1’lik skorla mağlup oldu ve sahadan boynu bükük ayrıldı.

Maçın ardından dünya gündeminde de kendisine yer bulan Nijeryalı golcü, 1 milyon Euro’luk piyasa değerini katladı.

Mücadelenin son düdüğünün ardından genç oyuncunun birçok Avrupa devinin kıskacına alınacağı haberleri çıkarken özellikle Premier Lig ekiplerinin yakın takipte olacağı bildirildi.

Belçika ekibi, genç oyuncu için transfer teklifinde bulunan takımlardan en az 30 milyon Euro talep edecek.