Başakşehir grubun zirvesine çıktı: Fiorentina'dan 3 puanı 3 golle aldı

Emre Belözoğlu'nun ekibi, İtalya'nın köklü takımını net bir skorla yenerek grubun zirvesine yerleşti.

Ne oldu? Sahasında, İtalya'nın güçlü ekibi Fiorentina'yı ağırlayan Başakşehir, mücadeleden 3-0 gibi net bir skorla galip gelmeyi başardı.

İlk yarının golsüz bittiği mücadelenin ikinci yarısına Başakşehir iştahlı başladı ve dakikalar 57'yi gösterdiğinde Serdar Gürler'in golü geldi.

Temsilcimiz, 71. dakikada yine aynı isim Serdar Gürler'le bir gol daha buldu ve iyice rahatladı.

Mücadelenin son anlarında Traore sahneye çıktı ve Başakşehir'i, İtalya'nın köklü ekibi Fiorentina karşısında 3-0 öne geçirdi.

Ve Başakşehir, 3 farklı üstünlüğe ulaşırken mücadelen gol yemeden ayrılmayı başardı. Zorlu mücadele, temsilcimizin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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Emre Belözoğlu'nun ekibi, aldığı bu galibiyetle gruptaki puanını 6'ya çıkardı ve zirveye oturdu.

Başakşehir, gruptaki üçüncü maçını deplasmanda Rigas Skola ile oynayacak.

Bunu biliyor musunuz?

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