Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri duyurdu.
Pazar günü Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.
2. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler şöyle:
18 Eylül Cuma
20:00 | Yeni Malatyaspor - Göztepe: Cüneyt Çakır
19 Eylül Cumartesi
13:30 | Gençlerbirliği - Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16:00 | Denizlispor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
19:00 | Alanyaspor - Kayserispor: Erkan Özdamar
19:00 | Beşiktaş - Antalyaspor: Halil Umut Meler
20 Eylül Pazar
13:30 | BB Erzurumspor - Sivasspor: Serkan Tokat
16:00 | Kasımpaşa - Rizespor: Suat Arslanboğa
19:00 | Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
19:00 | Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
21 Eylül Pazartesi
20:00 | Fenerbahçe - Hatayspor: Ümit Öztürk