Süper Lig

Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan

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Atilla Karaoglan
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Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri duyurdu. 

Pazar günü Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu. 

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    2. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler şöyle: 

    18 Eylül Cuma

    20:00 | Yeni Malatyaspor - Göztepe: Cüneyt Çakır

    19 Eylül Cumartesi

    13:30 | Gençlerbirliği - Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

    16:00 | Denizlispor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

    19:00 | Alanyaspor - Kayserispor: Erkan Özdamar

    19:00 | Beşiktaş - Antalyaspor: Halil Umut Meler

    20 Eylül Pazar

    13:30 | BB Erzurumspor - Sivasspor: Serkan Tokat

    16:00 | Kasımpaşa - Rizespor: Suat Arslanboğa

    Haberin devamı aşağıda

    19:00 | Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

    19:00 | Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

    21 Eylül Pazartesi

    20:00 | Fenerbahçe - Hatayspor: Ümit Öztürk

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