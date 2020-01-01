Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan

Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

Pazar günü Medipol ile arasında oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.

Daha fazla takım

2. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler şöyle:

18 Eylül Cuma

20:00 | - : Cüneyt Çakır

19 Eylül Cumartesi

13:30 | - : Mustafa Öğretmenoğlu

16:00 | - : Volkan Bayarslan

19:00 | - : Erkan Özdamar

19:00 | Beşiktaş - : Halil Umut Meler

20 Eylül Pazar

13:30 | - : Serkan Tokat

16:00 | - Rizespor: Suat Arslanboğa

Haberin devamı aşağıda

19:00 | Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

19:00 | Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

21 Eylül Pazartesi

20:00 | - : Ümit Öztürk