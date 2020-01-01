Süper Lig

Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık

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Ali Palabiyik
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TFF, Süper Lig'de 29. haftanın hakemlerini açıkladı.

Süper Lig'de 29. hafta oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. 

Pazar günü Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak ve merakla beklenen kritik maçta Ali Palabıyık düdük çalacak.

Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu. 

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    29. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle: 

    26 Haziran Cuma

    21:00 | Beşiktaş - Konyaspor: Zorbay Küçük

    27 Haziran Cumartesi

    18:30 | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

    21:00 | Trabzonspor - Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

    21:00 | Göztepe - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    28 Haziran Pazar

    18:30 | Sivasspor - Kayserispor: Mete Kalkavan

    18:30 | Rizespor - Denizlispor: Cüneyt Çakır

    21:00 | Başakşehir - Galatasaray: Ali Palabıyık

    Haberin devamı aşağıda

    21:00 | Gaziantep FK - Antalyaspor: Serkan Tokat

    29 Haziran Pazartesi

    21:00 | Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Halis Özkahya

     

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