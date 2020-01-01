Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık
Süper Lig'de 29. hafta oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Pazar günü Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak ve merakla beklenen kritik maçta Ali Palabıyık düdük çalacak.
Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.
29. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
26 Haziran Cuma
21:00 | Beşiktaş - Konyaspor: Zorbay Küçük
27 Haziran Cumartesi
18:30 | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
21:00 | Trabzonspor - Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
21:00 | Göztepe - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
28 Haziran Pazar
18:30 | Sivasspor - Kayserispor: Mete Kalkavan
18:30 | Rizespor - Denizlispor: Cüneyt Çakır
21:00 | Başakşehir - Galatasaray: Ali Palabıyık
21:00 | Gaziantep FK - Antalyaspor: Serkan Tokat
29 Haziran Pazartesi
21:00 | Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Halis Özkahya