Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık

TFF, Süper Lig'de 29. haftanın hakemlerini açıkladı.

Süper Lig'de 29. hafta oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Pazar günü Medipol ile arasında oynanacak ve merakla beklenen kritik maçta Ali Palabıyık düdük çalacak.

Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.

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29. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

26 Haziran Cuma

21:00 | Beşiktaş - : Zorbay Küçük

27 Haziran Cumartesi

18:30 | - : Ali Şansalan

21:00 | - Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

21:00 | - : Yaşar Kemal Uğurlu

28 Haziran Pazar

18:30 | - : Mete Kalkavan

18:30 | Rizespor - : Cüneyt Çakır

21:00 | Başakşehir - Galatasaray: Ali Palabıyık

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21:00 | Gaziantep FK - : Serkan Tokat

29 Haziran Pazartesi

21:00 | - : Halis Özkahya