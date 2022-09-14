Başakşehir - Fiorentina maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Başakşehir UEFA Konferans Ligi A grubu ikinci maçında evinde İtalyan devi Fiorentina ile karşılaşacak.
Emre Belözoğlu'nun ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda Hearts'ı 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Fiorentina gruptaki ilk maçında Rigas Skola ile karşılaştı ve İtalya temsilcisi evinde oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Başakşehir ile Fiorentina arasında oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Peki detaylar neler? GOAL Türkiye ile göz atalım.
Başakşehir - Fiorentina maçının tarihi ve başlama saati ne zaman?
Maç
Başakşehir - Fiorentina
Tarih
15 Eylül 2022 Perşembe
Başlama saati
22.00
Yayın
EXXEN / TV8,5
Başakşehir kadrosu ve takım haberleri
Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig'e ve Konferans Ligi'ne fırtına gibi başlayan Başakşehir Lig'de oynadığı 5 maçta gol yemedi. Başakşehir 13 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.
Turuncu-lacivertli ekipte antrenman eksiği bulunan Mesut Özil'in durumu maç günü netlik kazanacak. Grupta oynadığı ilk maçta konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 3 puanla lider durumda bulunuyor.
Pozisyon
Oyuncular
Kaleci
Muhammed Şengezer
Defans
Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Hasan Ali Kaldırım
Orta saha
Deniz Türüç, Biglia, Aleksic
Forvet
Traore, Serdar Gürler, Okaka
Fiorentina kadrosu ve takım haberleri
İlk maçında sahasında Letonya ekibi RFS ile 1-1 berabere kalan Fiorentina, Serie A'da 11. sırada yer alıyor. İtalya'nın en üst liginde 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fiorentina son olarak Bologna'ya 2-1 kaybetti.
Pozisyon
Oyuncular
Kaleci
Terracciano
Defans
Dodo, Martinez, Igor, Biraghi
Orta saha
Bonaventura, Amrabat, Barak
Forvet
Kouame, Jovic, Sottil