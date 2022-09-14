Başakşehir - Fiorentina maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Turuncu-lacivertliler, Perşembe akşamı İtalya ekibi karşısında galibiyet arıyor. Peki detaylar neler?

Başakşehir UEFA Konferans Ligi A grubu ikinci maçında evinde İtalyan devi Fiorentina ile karşılaşacak.

Emre Belözoğlu'nun ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda Hearts'ı 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Fiorentina gruptaki ilk maçında Rigas Skola ile karşılaştı ve İtalya temsilcisi evinde oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir ile Fiorentina arasında oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Peki detaylar neler? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Başakşehir - Fiorentina maçının tarihi ve başlama saati ne zaman?

Maç Başakşehir - Fiorentina Tarih 15 Eylül 2022 Perşembe Başlama saati 22.00 Yayın EXXEN / TV8,5

Başakşehir kadrosu ve takım haberleri

Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig'e ve Konferans Ligi'ne fırtına gibi başlayan Başakşehir Lig'de oynadığı 5 maçta gol yemedi. Başakşehir 13 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekipte antrenman eksiği bulunan Mesut Özil'in durumu maç günü netlik kazanacak. Grupta oynadığı ilk maçta konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 3 puanla lider durumda bulunuyor.

Pozisyon Oyuncular Kaleci Muhammed Şengezer Defans Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Hasan Ali Kaldırım Orta saha Deniz Türüç, Biglia, Aleksic Forvet Traore, Serdar Gürler, Okaka

Fiorentina kadrosu ve takım haberleri

İlk maçında sahasında Letonya ekibi RFS ile 1-1 berabere kalan Fiorentina, Serie A'da 11. sırada yer alıyor. İtalya'nın en üst liginde 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fiorentina son olarak Bologna'ya 2-1 kaybetti.